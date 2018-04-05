FMV Işık Okulları tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen “Spora, Sanata, Tasarıma Işık Tutanlar” ödül töreninde 2017 yılının en iyi isimlerinin belli oldu ve Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, ‘Yılın Kadın Sporcusu’ seçildi.

Törende yılın takımı Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, yılın erkek sporcusu Everton’da forma giyen Cenk Tosun, yılın teknik direktörü Beşiktaş’ı çalıştıran Şenol Güneş ve yılın genç sporcusu Altınordu’nun kalecisi Berke Özer seçildi.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, 2017 yılının en iyi isimlerinin belli olduğu törende ‘Yılın Kadın Sporcusu’ seçildi. Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları’nın geleneksel hale getirdiği Türkiye’nin en itibarlı ve geniş katılımlı törenlerinden olan “Spora, Sanata, Tasarıma Işık Tutanlar” ödül töreni, bu yıl dokuzuncu kez düzenlendi. 2017 yılının en iyi isimlerinin belli olduğu törende adaylar öğrenci, öğretmen, veli ve Işık Okulları’ndan mezun binlerce öğrencinin oylarıyla belirlendi.

FMV Işık Okulları’nın Nişantaşı Kampüsü’nde düzenlenen törende, Serap Özçelik Arapoğlu, yapılan oylama sonunda “Yılın Kadın Sporcusu” ödülüne layık görüldü. Milli karateci ödülünü, FMV Işık Okulları öğrencilerinin elinden aldı.

Törende ayrıca, yılın takımı Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, yılın erkek sporcusu Everton’da forma giyen Cenk Tosun, yılın teknik direktörü Beşiktaş’ı çalıştıran Şenol Güneş ve yılın genç sporcusu Altınordu’nun kalecisi Berke Özer seçildi.

Kariyerinde bir dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan; Karate 1 Premier Lig’de 2017 yılını sıkletinin en iyisi olarak noktalayan Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.