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Milli karatecilerimiz, İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bir Araya Geldi

20 Mayıs 2018 Pazar, 02:02
Milli Karate

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Milli karatecilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Milli karatecilerimiz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, başarılı sporcular, bilim alanında uluslararası düzeyde başarı elde etmiş gençler ve üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu.

Şampiyonlarımızdan Ugur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Burak Uygur resepsiyonda yer aldı.

 

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