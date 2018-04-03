Milli karatecilerimizden Mehmetçik’e moral ve destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sanat ve spor dünyasından pek çok isim, Mehmetçik’e moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Milli karatecilerimiz Uğur Aktaş ve Merve Çoban da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Hudut Karakolu’nu ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlerle bir araya geldi. Ziyarete Milli karatecilerimiz Uğur Aktaş ve Merve Çoban da katılarak askerimize moral verdi.

Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla Hatay’a gelen sanat ve spor dünyasından Türkiye’nin önde gelen pek çok isminin de yer aldığı buluşmada, komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekâtında kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni kamuflajını giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.