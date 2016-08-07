Milli Karatecimiz Darbe Girişiminde Ölümle Burun Buruna Geldi

Karatede ülkemizi Avrupa ve Dünyada başarıyla temsil eden Milli Takım sporcusu Vildan Güvercin, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecede gerçekleşen darbe girişiminde ölümle burun buruna geldi.

Uluslararası birçok şampiyonada önemli başarıya imza atan Milli Sporcu Vildan Güvercin, tüm yurtta eş zamanlı olarak ülkenin bütünlüğüne ve iktidarına göz koymuş hainler tarafından 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece gerçekleştirilen darbe girşiminde yaşadıklarını anlattı.

Girişimin olduğu gece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkomutan sıfatıyla Türk Halkı’nı demokrasi için meydanlara çağırdığını belirten Vildan Güvercin, bu çağrıya uyarak Ankara’da bulunan Genelkurmay Karargahı’na geldiklerini ve askerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Anne ve babasının da olayda yaralandığını ifade eden Milli Sporcu yaşananları şöyle açıkladı: “Olay darbe girişiminin olduğu gece saat 2:30 civarında meydana geldi. Cumhurbaşkanımız demokrasi için bizi sokağa çağırdı, biz de vatanımızı korumak için gittik. Annem Gülay Güvercin, babam İsmail Güvercin ve ben Genelkurmay Başkanlığı’nın önündeydik. Meclise bomba atıldı, Genelkurmay binasının içine giren insanları taradılar, çatışma başladı. Yaralılar dışarı çıktı onlara yardım ettik. Daha sonra çoğunluk Akay köprüsüne doğru yöneldi biz de kaldırımdaydık ve bulunduğumuz kaldırım boydan boya tarandı. Annem ve babam yaralandı. Annemin sağ dizine şarapnel parçası girdi babamın da kaşını sıyırmış. Kanamayı hastaneye gidene kadar durduramadık, eve geldiğimizde ise belinde ve sol bacağında da birkaç şarapnel parçasının olduğunu gördük. Babamın sağ bacağında da elimin büyüklüğü kadar morarma tespit ettik. Biz Türk halkı olarak üzerimize düşen görevi her zaman yaptık yapmaya da hazırız.”

Abisi Harun Güvercin’in de sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde nöbet tuttuğunu aktaran Güvercin, “Abim de arkadaşlarıyla birlikte sabah dokuza kadar sarayın oradalardı. Tankların saraya girmesini engellemişler, insanların organize olmasını sağlamışlar adeta etten duvar örmüşler. O gece benim hayatımda geçirdiğim en uzun en zor geceydi. Sağımdan solumdan mermiler geçti, sıcaklıklarını ve ateşlerini hissettim. Hastanede annemle babamı beklerken saçımda bir şey hissettim, saçım dolaştı sandım elime alıp baktığımda et parçası olduğunu gördüm. İnternette gördüğünüz kafası dağılan cesetlerle aynı kaldırımda hatta yanyanaydık. Rabbim bugünleri devletimize, milletimize bir daha yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Kendi sosyal medya hesabından da açıklama yapan Milli Sporcu Vildan Güvercin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir Milli Sporcu üniforması ancak bu kadar anlam kazanabilirdi. Yüce Rabbim’e hamd olsun iyi ki o gece orda, Genelkurmay Başkanlığındaydım. Annem, babam, abim.. Tanklar, mermiler, bombalar.. Azrailin nefesini ensemizde hissettik, ölüm nefesden daha yakındı.. Gözlerimizin önünde kaç kişi paramparça oldu. Kıyafetlerimizden, saçımızdan et parçaları topladık. Annem ve babam da yaralandı, ama soğuk kanlılıklarını sonuna kadar korudular. Onlarla da gurur duydum. Hayatımızın en zor, en uzun, aynı zamanda da en anlamlı gecesiydi.Hayatını kaybedenler inşAllah şehadet şerbetinden içmişlerdir. Rabbim yakınlarına sabır versin. Tüm halkımızın başı sağolsun. Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin..”