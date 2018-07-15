15 Temmuz demokrasi şehitleri Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda yapılan son gün müsabakalarıyla sona erdi.

Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına gerçekleşen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan judokalardan kızlar; 52, 57 ve +57 ile erkekler; 55, 60 ve +60 Kg’da madalya kazananlar belirlendi.

Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda tamamlanan şampiyonada madalya dağılımında Kocaeli 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya ile ilk sırayı alırken, ikinciliği Konya 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ve üçüncülüğü Sakarya 2 altın ve 5 bronz madalya ile elde etti.

Günün alınan sonuçları şöyle:

Kızlar

52 Kg: 1. K.Nur İşbecer (Manisa), 2. E.Zeynep Özdemirci (Kocaeli), 3. S.Berre Koto (Rize), 3. Z.Nisa Buz (Çorum).

57 Kg: 1. Kevser Dilbirliği (K.Maraş), 2. M.Hatun Yılmaz (Ankara), 3. İclal Koçum (Kocaeli), 3. E.Beyza Akdoğan (İstanbul).

+57 Kg: 1. E.Esra Serbest (Sakarya), 2. S.Naz Çevik (Samsun), 3. H.Özlem Özkır (Kocaeli), 3. Asel Malkoç (İstanbul).

Erkekler

55 Kg: 1. M.Ali Tatlısu (Konya), 2. M.Said Dalgalı (Kırşehir), 3. Osman Düzgün (Konya), 3. Berke Şensoy (Ordu).

60 Kg: 1. Emre Çoban (Bursa), 2. N. Berkay Öztürk (Ordu), 3. Tunahan Çakır (Sinop), Mert Can (Antalya).

+60 Kg: 1.Atilla Dinç (Kocaeli), 2. Mehmet Kısa (Bilecik), 3. İbrahim Tataroğlu (Kocaeli), 3. Eren Özcan (Edirne).