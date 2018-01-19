MMA dövüşçümüz Volkan Özdemir, Daniel Cormier’e Karşı!

UFC’nin 2018’de ki ilk kartında Volkan Özdemir kemer için dövüşecek.

20 Ocak’ta yapılacak UFC 220’de gecenin en önemli ikinci müsabakasında Volkan Özdemir lightweight şampiyonu Daniel Cormier ile şampiyonluk maçına çıkacak. Volkan, Cormier karşısına 2017 yılında inanılmaz bir çıkış yakalayarak çıkma hakkı elde etti.

Bu arada MMA dövüşçümüz Volkan Özdemir, karşılaşma hakkında iddialı konuştu. Geçtiğimiz günlerde kendisine Cormier maçıyla ilgini tahmini sorulunca, Cormier’i ilk rauntta nakavt edeceğini ifade etti. UFC 220, Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece, Boston, ABD’de gerçekleşecek.