MMA Federasyon Başkanı Ali Arık girdiği ameliyattan başarılı bir şekilde çıktı

MMA Federasyon Başkanı Ali Arık 13 Nisan Cuma günü ameliyat geçirdi. Başkanın girmiş olduğu ameliyattan başarılı bir şekilde çıktığı bildirildi.

MMA branşı adına başarılı çalışmalar yapan MMA Federsyonu’nun Başkanı Ali Arık operasyon geçirdi. Federasyonun kamuoyuna duyurduğu bilgiye göre Başkan başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu süreçte federasyonun halkla ilişkiler birimi kamuoyunu sosyal medyadan bilgilendirdi.

MMA Kulüpleri Liği 1 ileri bir tarihe ertelendi

Öte yandan Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ve Başkan Ali Arık geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle 28-29 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan MMA Kulüpleri Liği 1 ileri bir tarihe ertelenmiş olup, çok kısa bir süre içerisinde yeni tarih belirlenerek açıklanacağı duyuruldu.