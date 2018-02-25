MMA Federasyonu Ankara Kampı Başarıyla Tamamlandı

MMA Federasyonu, 19-24 Şubat 2018 tarihleri arasında yapmayı planladığı antrenör, antrenör adayları ve hakemler için düzenlediği kamp Ankara’da başarıyla tamamlandı.

MMA Federasyonu’nun antrenör, antrenör adayları ve hakemler için organize ettiği kamp Ankara’da gerçekleşti. Federasyonun 19-24 Şubat 2018 tarihleri arasında yapmayı planladığı şekilde başarıyla tamamlandı. Ayrıca bu kampa katılım sağlayan sntrenörlerin 2018 yılı antrenör vizeside yaptırmış oldu. Seminer eğitmenliği UFC dövüşcüsü Azamat Gashımov tarafından yapıldı.

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