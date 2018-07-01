MMA kadın dövüş Paige VanZant askeri neredeyse boğuyordu

Ultimate Fighting Championship (UFC) etkinliklerine katılan karma dövüş sanatları ( MMA ) ustası Paige VanZant, Amerikalı askerlere yaptığı gösteri sırasında donanmada görev yapan bir askeri neredeyse boğdu.

ABD’li askerlere dövüşlerde kullandığı yöntemleri göstermek isteyen Paige, gönüllü olarak kendisine eşlik etmek için ringe çıkan bir donanma askerine arkadan yaklaşarak, iki koluyla boynunu sıkıca sardı. Youtube’da yayınlanan videoda, denizcinin birkaç saniye sonra bayılarak yere yıkıldığı görülebiliyor.

Denizci daha sonra gösteriye katılan erkek dövüş ustası Max Holloway’in yardımıyla kendine gelerek ayağa kalktı ve salondakilere her şeyin yolunda olduğunu gösterdi.