Muay Thai Milli Takımı Meksika’ya Hazır!

Meksika’da 10-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Muaythai Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. Milli Takım yaptığı kamp çalışmalarının ardından hazır hale geldi.

Meksika’da yapılacak olan Dünya Muay Thai Şampiyonası gün sayıyor. Bir süredir hazırlıklarına devam eden ve çalışmalarını tamamlayan Milli Takım son olarak performans testleri yapıldı.

Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hasan YILDIZ, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz ATALAY, Eğitimden Sorumlu Asbaşkan Doç.Dr.Aydın ŞENTÜRK, Teknikten Sorumlu Asbaşkan Halil DEMİR, SDÜSBF Dekanı Prof.Dr.Fatih KILINÇ, Teknik direktör Yılmaz ÇEKEN, Milli Takım Antrenörü ve sporcularının katıldığı kampta performans testleri yapıldı ve neticesinde iyi sonuçlar elde edildi.

Bu veriler neticesinde sporcularımızın anaerobik eşik düzeylerine göre antrenman planlanması yapılmış olup, daha iyi performans ile müsabakalara hazır hale geleceklerdir. Meksika’da 10-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Muay Thai Şampiyonası’na idareci, antrenör ve sporculardan oluşan geniş bir kadro katılacak.





