Muaythai 2018’de Rekor Bekliyor!

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan vekili Hasan Yıldız, Uluslararası Karadeniz Muaythai Kupası öncesi federasyonun resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “2018 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında en fazla madalya getiren spor dalı olacağız.” dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan vekili Hasan Yıldız yaptığı açıklamada, Ülke olarak Uluslararası Karadeniz Muaythai Kupası’na ilk defa katılıyoruz. Bu faaliyete Uluslararası Antalya EMF Açık Kupası ve 2018 yılı Türkiye Şampiyonaları’nda madalya alan sporcuların katılımını sağladık. Takım bütçesini katılımcı sporcu ve antrenörlerden sağladık. Bu sebeple destek veren kişi kurum kuruluş ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu tür uluslararası faaliyetler sayesinde milli takımımız gelişiyor ve dünya ve Avrupa’da ciddi madalyalar ve başarılar elde ediyoruz.” dedi.

Başkan vekili Hasan Yıldız, açıklamasını; “2018 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında en fazla madalya getiren spor dalı olacağız.” diye tamamladı.