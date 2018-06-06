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Muaythai Avrupa Şampiyonası Haziran Sonu Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak

06 Haziran 2018 Çarşamba, 18:18
Avrupa Muay Thai

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler (Bay-Bayanlar) Muaythai Avrupa Şampiyonası 29 Haziran 08 Temmuz 2018 tarihlerinde Çek Cumhuriyetinde yapılacak.

Şampiyonaya Federasyonun Milli Takım seçmeleri ve talimatı gereği tespit edilmiş olan Bay ve Bayanlar Elite Class, Erkeler Compettive Class kategorilerinde katılım olacak.

Büyükler Kategorisinde sıklet boş olsa dahi kendi imkanı ile katılıma izin verilmeyecektir. Üst gençler (Bay ve Bayanlar) Milli Takım seçmeleri ve talimatı gereği tespit edilmiş 2.ler kendi imkanları ile Şampiyonaya iştirak edebilecek.

 

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