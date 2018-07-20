Muaythai, Dünya Üniversite Sporları Muaythai Şampiyonası’na Katılacak
20 Temmuz 2018 Cuma, 23:48
Dünya Üniversite Sporları Muaythai Şampiyonası için oluşturulan Muaythai Milli Takımı yola çıktı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) Faaliyet Programında yer alan Dünya Üniversite Sporları Muaythai Şampiyonası 20-29 Temmuz 2018 tarihlerin arasında Tayland’ın Pattaya kentinde yapılacak. Şampiyona için oluşturulan Muaythai Milli Takımı’da şampiyonada yerini alacak.
Yola çıkan ekipte Yönetici Doç. Dr. Aydın Şentürk, Teknik Direktör ve Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz, Dünya Şampiyonu Sporcumuz Ali Doğan, Dünya İkincisi Sporcumuz Bediha Taçyıldız, Dünya Şampiyonu sporcumuz Serdar Yiğit Eroğlu ve Milli Sporcumuz Fatih Değer yer alıyor.