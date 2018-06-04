Muhammed Ali Vefatının 2. Yılında Anılıyor

Boks dünyasında “tüm zamanların en büyüğü” olarak kabul edilen ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali vefatının 2. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Efsane boksörün başta mezarının bulunduğu Kentucky eyaletinin Louisville kenti olmak üzere ABD’nin birçok kentinde törenler düzenlendi. Muhammed Ali, uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele ederken 3 Haziran 2016 tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sadece ailesi ve yakınları değil, tüm sevenleri, spor dünyası ve uluslararası kamuoyu da yasa boğuldu.

İşte Muhammet Ali.

Tüm zamanların en iyi ağır siklet boks şampiyonu;

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali otoriteler tarafından “tüm zamanların en iyi ağır siklet boks şampiyonu” kabul edilir. Ali, 12 yaşında boksla tanıştı ve 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak ününe ün kattı. Başarısı 1964 yılında 22 yaşındayken, S. Liston’u yenip Dünya Şampiyonu olarak devam etti.

İlk ismi Cassius Marcellus Clay Jr olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942’de Kentucky Louisville’de doğdu. Afro-Amerikan ve İrlanda kökenlidir. Boks yaşamında 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları’nda altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 1964 yılı ise onun için dönüm noktası oldu. 22 yaşındayken, S. Liston’u yenip Dünya Şampiyonu olduktan sonra dinini değiştirdiğini ve İslam’a geçtiğini açıkladı.

Tüm zamanların en iyi ağır siklet boks şampiyonu Muhammet Ali daha 12 yaşında iken boks ile tanıştı ve kısa zamanda National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası’nda amatör kayıtlara girdi. 1960’ta Roma’da ağır hafif siklette altın madalyayı alarak profesyonel lige geçti.

Muhammed Ali çok sevdiği boks’a 1967’den 1970’e kadar ara vermek zorunda kaldı. “Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.” diyerek Vietnam savaşına gitmediği için 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversiteler de para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.

Muhammet Ali, 1970’te temyiz davasını kazanıp tekrar boksa döndü. 1971’de Joe Frazier ile ‘Asrın maçı’na çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk defa kaybetti. Uzmanlar üç buçuk sene aradan sonra sadece 2 maç yapan Muhammed Ali’nin bu kadar zor bir maça hazır olmadığı görüşünde hemfikirdi. Fakat o en kısa zamanda tekrar şampiyon olmak istiyordu. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton’a sayı ile yenilince, kendi ve yakınları dışında birçok kişi kariyerinin bittiğini sandı. Fakat o azmedip art arda unvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. Ken Norton’i yenip rövanşı aldı.

1973’te Joe Frazier ile unvan maçı için anlaştı. Arada sadece Joe Frazier-George Foreman maçı kalmıştı. Frazier sürpriz bir şekilde iki raund’da nakavt oldu . Ali böylece önce Fraizer ile maç yapıp arkasından da Foreman’la maç ayarladı ve iki maçıda nakavt’la kazandı. Böylece hem kaybettiği unvanını alacak hem de daha bitmediğini gösterecekti. 1974’te Foreman’ın bahisçilerde 7’ye 1 favori olduğu maçta rakibini hiç beklenmedik bir taktik ile sekizinci raundda nakavt edip hak ettiği unvanı Floyd Patterson’den sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu. 1978’de L. Spinks’e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince Dünya Şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu.

O zamanlar sadece 2 Dünya Boks Federasyonu olması değerini daha da farklı kılıyordu. 2008 yılı itibari ile 8 Dünya Boks Federasyonu bulunuyordu. Muhammad Ali’nin etkin döneminde en iyi boksörler mutlaka karşı karşıya gelirdi unvanı elde edebilmek için. George Foreman’in 1994 yılında 20 sene aradan sonra tekrar Dünya Şampiyonu olması ve unvanını çok kez savunması, o dönemin boksunun birçok ülkede neden “Altın 70’li yıllar” diye anıldığını bize anlatıyor. 1978’de boksu Şampiyon olarak bıraktı.

Sonra Parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen bunu gizleyip büyük para karşılığı iki maç daha yapıp kaybetti. İkisi de o vaktin veya sonrasının Dünya Şampiyonları idi. (eski sparring partneri Larry Holmes ve Trevor Berbick). Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olan Muhammed Ali, 36 yaşına kadar bütün şampiyonlar için tek isim olmayı başardı ve 37’si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı.

Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalışmıştır. 1960 Roma Olimpiyatları’ndan döndükten iki gün sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince, altın madalyasını Ohio Nehri’ne atmıştır.

Bir altın madalya ile 36 yıl sonra, iade-i itibar yaptı.

Hayatını kaybeden efsane boksör Muhammet Ali Roma Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyasını nehre attı. 36 yıl sonra, Uluslararası Olimpiyat Komitesi,1996 Atlanta Olimpiyatları’nda sembolik bir altın madalya ile iade-i itibar yaptı.

Profesyonelliğe 29 Ekim 1960’da adım atan Muhammed Ali, 18 yaşına girdiğinde Roma Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ali, ABD’ye döndüğünde bir restorana gitmek istedi. Görevliler “Burada sadece beyazlara servis yapılıyor” diyerek ünlü boksörü içeri almadı. Bunun üzerine Olimpiyat şampiyonu Ali de ırkçılığa karşı tepkisini ortaya koymak için madalyasını Ohio Nehri’ne attı. Gençlik dönemini ABD’de ırk ayrımcılığının en yoğun olduğu dönemlerde geçirdi ve büyük mücadele verdi.

Muhammed Ali’nin Ohio Nehri’ne attığı madalya, 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, sporcuya verdiği sembolik bir altın madalya ile 36 yıl sonra, iade-i itibar yaptı.