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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında kabri başında törenle anıldı. Törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Kurucu Genel Başkanı olmanın yanında Sivas Milletvekili olarakta görev yaptı. Yazıcıoğlu At Biniciliği (Şehsuvar), Güreş, Boks, Karate ve Judo gibi dövüş sanatlarınada ilgi duyuyor ve çalışmalar yapıyordu.

Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat’a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş Keş Dağı’na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün ardından 9 sene geride kaldı. Kabri başında düzenlenen törene BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partililer ve çok sayıda vatandaş katılırken rahmetle anıldı.