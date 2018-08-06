Murat Arkın, “Babamın sağlık durumu gayet iyi.”

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Babamın sağlığı gayet iyi, endişelenecek bir durum yok” dedi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın Silivri’deki özel bir hastanede rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldığı, durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Oğlu Murat Arkın bu sabah sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Babamın sağlığı gayet iyi, endişelenecek bir durum yok” dedi.

Arkın, “Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel birşeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağolun…” diye açıkladı.