Botanlıoğlu, MartialArts Oscar Ödülüne Yeniden Layık Görüldü
17 Aralık 2017 Pazar, 21:14
Başarılı gazeteci Murat Botanlıoğlu MartialArts Oscar Ödülüne yeniden layık görüldü.
KKTC’de düzenlenen 2017 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden MartialArts Oscar almaya hak kazananlar belli olurken basın dalında Botanlıoğlu’da ödüle layık görüldü.
Yılın basın mensupları dalında Murat Botanlıoğlu’nun yanında diğer ödül alacak adaylar, Çelen Oben, Raif Özgüven, Yusuf Karayusufoğlu, Ömer Bilge, Spor Olimpik ve Kanal T’den oluştu.
MartialArts Oscar almaya hak kazananlar ödüllerini 28 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kuruldan sonra Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde alacaklar.