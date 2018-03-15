Murat Delihasan, “Hedef organizasyonlarda başarılı olmak istiyoruz.”

Delihasan, “Öncelikli amacımız sporcularımızın eksiklerini görüp, onları gidermek ve hedef organizasyonlarda başarılı olmak istiyoruz.”

Büyükler Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, sezon dördüncü hazırlık müsabakasına Rotterdam’da çıkacakları belirterek, “Yıl içerisinde başlayacak Olimpiyat kota müsabakaları öncesi hazırlıklar turnuvalarımızı sürdürüyoruz. Takımımızı kuvvet çalışmalarından karate çalışmalarına geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu turnuvaları hazırlık olarak görüyoruz. Öncelikli amacımız sporcularımızın eksiklerini görüp, onları gidermek. Bunun neticesinde de hem Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na hem de başlayacak Olimpiyat kota müsabakalarına hazır hale gelip, hedef organizasyonlarda başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.