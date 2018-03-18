Murat Delihasan, “Hollanda’da ciddi bir sınav verdik.”

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde Büyükler Karate Milli Takımı kazandığı başarısını, Şehitlerimize ve vatanımızı korumak adına Afrin’de zorlu bir görevde olan Mehmetçiklerimize armağan etti.

Büyükler Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, Karate 1 Premier Lig’in üçüncü etabı sonrası açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Delihasan, 2017’de yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatarak, dünya sıralamasına puan veren organizasyonlarda form grafiklerini yükseltmeye başladıklarını söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi dünyanın en iyilerinin katıldığı turnuvalarda öncelikli hedeflerinin eksiklerini gidermek olduğunu vurgulayan Murat Delihasan, “Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi Hollanda’da ciddi bir sınav verdik. Sıralamada ilk 50’de yer alan sporcuların katıldığı turnuvada sporcularımızın yükselen form grafiği neticesinde önemli bir başarı elde ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde kazandığımız bu başarımızı, Şehitlerimize ve vatanımızı korumak adına Afrin’de zorlu bir görevde olan Mehmetçiklerimize armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.