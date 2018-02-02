Murat Efendi’den Jiu Jitsu’da Altın Madalya…

Geçtiğimiz günlerde Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’da Murat Efendi Jiu Jitsu’da altın madalya çıkardı. Son bir kaç yıl katıldığı şampiyonalarda kürsüden inmeyen Efendi lizbonda gururumuz oldu.

Murat Efendi 2018’de Jiu Jitsu’da ki çıkışını sürdürüyor. Bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da Avrupa Şampiyonluğu (Europeans Championship) yarışmasına katıldı ve birincilik kazandı. Mor kuşağıyla zorlu maçlardan sonra altın madalyayı hakkıyla kazandı.

Almanya’nın şehri Eschwege’de dünyaya gelen Murat Efendi yaşadığı Kassel’in de gururu oldu. Diğer bazı dövüş sanatlarıylada uğraşan altın madalyalı sporcumuz bu yıl çıtayı yüksek tutuyor. Faaliyet proğramında yeni turnuva ve şampiyonalar Efendi’yi bekliyor.