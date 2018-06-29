Güreşte hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları…

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğuna dikkat çekti.

Musa Aydın, “2016’da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın beşini güreşte elde ettik. Şimdi hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, bunlar hep olimpiyatlar için birer hazırlık maçları. Akdeniz Oyunları çok organizasyon. Avrupa ve dünya şampiyonaları da öyle ama tabii sporda en önemli hedef olimpiyatlar. Bizim de hedefimiz olimpiyatlar. Türk spor tarihine baktığımız vakit en çok altın madalya kazandığımız, en çok başarı elde ettiğimiz branş güreştir.”