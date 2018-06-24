MUSA AYDIN: “TÜM SIKLETLERDE MADALYA HEDEFLİYORUZ”

Serbest, Greko-Romen ve kadın Güreş milli takımımız 18. Akdeniz Oyunları için İspanya’ya giderken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bir açıklamaya yer verdi!

Bu yıla da iyi sonuçlar alarak başladıklarını ve madalya rekorları kırdıklarını belirten Federasyon Başkanı Musa Aydın, “Akdeniz oyunlarına genç bir kadro ile gidiyoruz. Hedefimiz her sikletten madalyalarla dönmek. Bu tip şampiyonalar güreşçilerimizin deneyim kazanması için büyük önem taşıyor. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo olimpiyatları. Sporcularımızın olimpiyatlara kadar elde edecekleri deneyimler bizim daha iyi bir kadro ile Tokyo’ya gitmemizi sağlayacak” şeklinde konuştu.