Nafia Kuş, Finalde Zhivotkova’yı 5-0 Yenerek Altın Madalyaya Uzandı!

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Nafia Kuş, finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonada 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele etti.

Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya’da yapıldı. Bayanlar 73 kiloda Nafia Kuş, finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Son gün tatemiye çıkan sporcularımızdan, Erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı ile artı 87 kiloda Ensar Uğuz ile bayanlar 73 kiloda Ayşe Asma şampiyonaya veda etti.

Ayrıca Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan’da şampiyonayı yerinde takip ederek Türk Taekwondo Milli Takımı’na desteklerini sunarken, alınan başarılı sonuçların ardından teknik heyete ve sporculara tebriklerini iletti.