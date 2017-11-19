Naim Süleymanoğlu Ülkeyi Yasa Boğdu!

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saat 15:00 sıralarında duyulan bu haber ile tüm Türkiye ve spor dünyası üzüntüye boğuldu.

Tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde süren Naim Süleymanoğlu’nun (50) hayatını kaybettiği belirtildi.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül’den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören ve 6 Ekim’de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli oldu. Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım’da acil ameliyata alındı. Acı haber 18.11. 2017 Cumartesi saat 15:00 sıralarında duyulurken tüm Türkiye ve spor dünyası üzünüleymanoğlutüye boğuldu.

Naim Süleymanoğlu Kimdir?

23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da doğdu. Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.

15 yaşında iken Brezilya’da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.