Nurgül Yeşilçay’da Kıck Boks Çalışıyor!
28 Şubat 2018 Çarşamba, 20:56
Nurgül Yeşilçay’ı Kıck Boks merakı sardı! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
Kıck Boksa merak salan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla merakını gözler önüne sererken oyuncunun tekniğininde iyi olduğu izlenimi verdi.
Barbaros Özeller’den özel ders alan oyuncu, takipçilerine sürpriz yaparak özel karelerden oluşan fotoğraflarını paylaştı.
Güzel oyuncunun paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.