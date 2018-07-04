Olimpiyat Kota Müsabakaları, Hırvatistan’da Yapıldı

YEkim ayında yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın kota müsabakası, 29-30 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’da yapıldı.

Karatede ilk olimpik heyecanın yaşanacağı 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda kota müsabakaları, Hırvatistan’da yapıldı. Dünya sıralamasında ilk iki sırada yer alıp olimpiyat kotası alanların 1 Haziran 2018 tarihinde belirlediği Arjantin’in Buenos Aires kentindeki organizasyon için, 29-30 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’ın Umag kentinde, kota müsabakaları yapıldı.

Bayanlarda 53, 59 ve +59 ile erkeklerde 61, 68 ve +68 kiloda yapılan müsabakalarda Genç Milli Takımımız, Fatma Naz Yenen, Kayra Sezgin, Eren Akkurt ve Ekrem Altuner Yılmaz ile olimpiyat kotası aradı.

İki gün süren organizasyonda 84 ülkeden 186 erkek, 132 genç karateci, 17-18 Ekim tarihlerindeki Gençlik Olimpiyat Oyunları için kota alma mücadelesi verdi.

OLİMPİYAT KAPISINDAN DÖNDÜLER

Umag’daki turnuvada ilk ikiye girecek sporcular, Buenos Aires 2018 vizesi aldı.

Bayanlarda kumite 59 kiloda mücadele veren Fatma Naz Yenen, yarı finalde karşılaştığı ümitler dünya şampiyonu Sırp Ivana Perovic karşısında 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla kaybetti. +59 kilodaki temsilcimiz Kayra Sezgin ise son sekize kaldığı elemelerde İspanyol Adrian Gil Alvarez’e 1-0 yenildi.

Gençler dünya üçüncüsü Milli karatecimiz Eren Akkurt, kumite 68 kilo ilk turunda Nikita Federov’u 2-1 ile geçtikten sonra ikinci turda Kosovalı Betim Maliqi’ye 4-1’lik skorla yenildi. 61 kiloda yarışan Ekrem Altuner Yılmaz da ilk maçında Alman Albert Heinz’a 1-0 mağlup oldu.