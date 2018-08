Once Upon a Time in Hollywood’ta Mike Moh, Bruce Lee’ye hayat verecek!

Vizyon tarihi 23 Ağustos 2019 olarak belirlenen Once Upon A Time In Hollywood’un çekimler devam ederken filmin yönetmeni Quentin Tarantino, projede Bruce Lee’yi canlandıracak oyuncuyu açıkladı!

Usta yönetmen Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood adlı projesinde Bruce Lee’nin de hikayesinin geçeceğini ve uygun aktörü aradığını duyurması heyecana tavan yaptırmıştı! Bakın o rölü kim kesecek?

Vizyon tarihi 23 Ağustos 2019 olarak belirlenen Once Upon A Time In Hollywood’un çekimler devam ederken filmin yönetmeni Quentin Tarantino, projede Bruce Lee’yi canlandıracak oyuncuyu açıkladı! Yepyeni bir proje olarak beyaz perdeye yansıyacak filmde, Street Fighter Assassin’s Fist adlı yarı profesyonel dizide Ryu’ya hayat veren Mike Moh, Bruce Lee’ye hayat verecek!

Usta yönetmen Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood adlı projesi ile daha şimdiden herkes tarafından konuşulurken filmde Bruce Lee’nin de hikayesinin geçeceğini ve uygun aktörü aradığını duyurması heyecana tavan yaptırmıştı. Bruce Lee karakteri için Mike Moh’un rol kesecek olması birazda süpriz oldu! Oyuncu, ABC ve Marvel ortaklığıyla geliştirilen vasat bir dizide boy gösterdi ve bu proje ile küçük bir kitle tarafından tanınır hale geldi.

Pekii, Once Upon A Time In Hollywood’ta kimler oynuyor; Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie vs. Eklenen Bruce Lee karakteri Mike Moh! ABD yapımı film, 1969 yazında Los Angeles’de geçerken hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Filmde geri planda korkunç bir cinayet ise hikayeye destek veriyor.