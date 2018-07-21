Orhan Okulu, 657’nci Tarihî Kırkpınar’da Başpehlivan

Edirne’de bu yıl 657’ncisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz’ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde finalde Şaban Yılmaz ile karşılaşan Orhan Okulu altın puanlama bölümünde rakibini yenerek Başpehlivan oldu. 2015 yılında başpehlivan olan ve geçen yılda finalde İsmail Balaban’a yenilerek ikinci olan Okulu, 3 yıl aradan sonra ikinci başpehlivanlığını kazanarak altın kemeri Antalya’ya götürdü.

Bakan’dan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizin en önemli spor müsabakalarından 657. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu’yu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum.”