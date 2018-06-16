Dünyanın en büyük federasyonu IBF’in altın kemerini kazanmak için kadın boksörümüz Özlem A. Sahin 22. Haziran’da Joana Pastrana ile yapacağı maç son virajda! Sayılı günler kala hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Haber: MediaPass

Yaşamını Almanya’da sürdüren Trabzonlu boksörümüz Asiye Özlem Şahin, 22. Haziran 2018 tarihinde İspanya’da ringe çıkıyor. Bayanlar profesyonel boksta ringlerde fırtanalar estiren sporcumuz dünyanın en prestijli federasyonlarından IBF’in dünya şampiyonluk kemeri için mücadele verecek.

Tüm boksörlerin adeta rüyasını süsleyen bu karşılaşa ile Asiye Özlem Şahin, Dünyanın en büyük federasyonunun altın kemerine ulaşabilme şansına sahip oldu. İspanya’da ringe çıkacak olan sporcumuzun hayatında bu karşılaşma çok önemli bir yer tutacak. Bir kadın olarak boks yapmanın yanında iş hayatı ve ringlerde verdiği kazanma ve şampiyonluk mücadelesi sporcumuzun azmini ortaya koyuyor.

Asiye Şahin’in en büyük hedefi altın kemeri kazanarak ülkesine hediye etmek istiyor. Bunun için menajerim Eva Dzeppina ve antrenörüm Sebastian Tlatlik ile yapılan çalışmalar devam ediyor. Boks yazarı Vedat Alyaz’da yaptığı açıklamalarında sporcumuzun bugüne kadar büyük başarılara imza attığına değinerek, Şahin’nin dünya şampiyonlukları başta olmak üzere çok sayıda altın kemeri beline takarak, ülkemizin adını dünya boks arenasında duyurmak için büyük mücadeleler verdiğini ifade ediyor.

Şimdi Özlem A. Sahin vs. Joana Pastrana maçında son düzlük. Sporcumuz dünyanın en prestijli federasyonlarından IBF’in dünya şampiyonluk kemeri için vuracak!