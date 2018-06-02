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Para-Taekwondo Milli Takımı’na Ziyaret

02 Haziran 2018 Cumartesi, 05:05
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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Para-Taekwondo Milli Takımı’nı ziyaret ederek başarılar diledi.

SmartSelectImage 2018 06 02 03 53 13Avrupa şampiyonası’na hazırlanan ParaTaekwondo Milli Takım kampımıza süpriz ziyarette bulunan Taekwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin çalısmaları yerinde inceledi. Antrenör ve sporculara moral ve motivasyon konuşması yaparak millilerimizi gururlandırdı.

Başkan ziyaretine ikramla gelirken akşam iftarda yenmek üzere Tatlı ve karpuz getirdi.

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