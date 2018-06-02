Para-Taekwondo Milli Takımı’na Ziyaret
02 Haziran 2018 Cumartesi, 05:05
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Para-Taekwondo Milli Takımı’nı ziyaret ederek başarılar diledi.
Avrupa şampiyonası’na hazırlanan ParaTaekwondo Milli Takım kampımıza süpriz ziyarette bulunan Taekwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin çalısmaları yerinde inceledi. Antrenör ve sporculara moral ve motivasyon konuşması yaparak millilerimizi gururlandırdı.
Başkan ziyaretine ikramla gelirken akşam iftarda yenmek üzere Tatlı ve karpuz getirdi.