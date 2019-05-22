Pencak Silat Federasyonu Kuruldu

Bir süreden beri çalışmaları süren Pencak Silat Federasyonu kurularak ilk kogresini yaptı. 19 Mayıs Pazar günü yapılan kongre iftar yemeği buluşmasıyla gerçekleşti. Federasyon yönetim kurullarına seçilen üyelerin mazbataları Federasyon Başkanı Yılmaz Aydın tarafından verildi.

Federasyon yönetimi,

Yüksek istişare ve tanışma kurulu: İnsan SALGIN, Cevat ALP, Sultan USTA, Ferşat TÜRKYILMAZ, Saliha HOROZ, Metin SEVİM, Zübeyir BEKİROĞLU, Ayhan AYDEMİR, Ramazan YALÇINÖZ, Adem ALTUNSOY, Yunus ABANOZOĞLU, İbrahim Hakkı OKUTAN, Semih OKUYUCU, Hüseyin YÜKSEL.

Yönetim kurulu,

Yılmaz AYDIN, Ahmet AYDIN, Mail ÇELİK, Sezai ERZİN, Yakup SARIŞAHİN, Sinan ALBAYRAK, Ahmet Alaz ALBAY, Şakir KADIOĞLU, Fehmi OKUYUCU, Murat AYDIN, Necmettin AYDIN, Abdullah SARIKAYA, Murat GEZİCİ, Murat AYYILDIZ, Mehmet KABUKAYA, Selim Han AKAR, Yüksel TAŞUT, Seyit KARTAL, Timur YALINGÜÇ, Murat KIRAÇ, Mehmet KIVILCIM, Abdullah SÖZEN, Arzu ÖZTÜRK, Şükran DEMİR, Makbule MUSAOĞLU, Melek ERDURAL, Esra Demir AKYÜZ, Emine ALTINTAŞ, Fatih UĞUR, Cüneyt ŞENGÜL, Hasan ŞANLIOĞLU, Mehmet TUTAL, Zafer ÖZTÜRK, Yaşar MUSAOĞLU, Şahin SOYDAŞ, Ömer Faruk BAŞOL, Hüseyin ÇELİK, Mehmet TUNA, İbrahim YADI, Mecit KORKUT, Hüseyin ÖZDEMİR, Mustafa ŞİMŞEK, Ali Cem KARABULUT

Federasyon kurulları,

Başkan, Başkan Yardımcıları, Sekreter, Teknik Ve Hakem Komitesi, Eğitim Komitesi, Denetleme Ve İç İşleri, Dış İlişkileri Komiteleri, Sponsorluk Kamp İşleri, Kulüpler ve İller Arası İlişkiler Komiteleri, Organizasyon, Medya Ve Mali işler Komiteleri, Lisans Disiplin Ve Hukuk İşleri Komiteleri, Bakanlıklar Ve Resmi kurumlar arası ilişkiler Komiteleri, Arşiv, Basın, Yayın Ve Alım Satım Ve Alım İşleri Komiteleri Araştırma Sosyal Ve Halklar İlişkisi Komiteleri ; Oluşmaktadır.

Federasyonun asıl kurucuları,

Budo Sporları Gençlik Ve Spor Kulübü, Avcı Gençlik Ve Spor Kulübü, Çakır Gençlik Ve Spor Kulübü, Dikkanoğlu Gençlik Ve Spor Kulübü, Alper Han Gençlik Ve Spor Kulübü, Ring Sporları Akdedemesi Spor Kulübü.