Recep Kara, Ali Gürbüz Güreşinde Hakemler Ceza Kurulunda!

Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3.tur güreşinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu oldu. Recep Kara uzun süre karara itiraz etti. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti.

657. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri nefesleri keserken, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3.tur güreşinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu oldu. Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardındanda Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti. Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmî itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Bu komisyonun kararına göre hakemler ceza alabilecekler.