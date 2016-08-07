Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları Resmi Açılışı Yapıldı…

Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları resmi açılışı Brezilya’nın Rio kentindeki Maracana stadında geçici devlet başkanı Michel Temer tarafından yapıldı. Güney Amerika’da düzenlenen ilk Olimpiyat oyunlarının startı yerel saatle 23:27’de verildi ve görkemli bir açılış ile start aldı.

Dünya çapında yaklaşık 3 milyar kişinin izlediği tören 4 saat sürdü. Tören sırasındaki gösterilerde Brezilya’daki yaşam tarzının yıllar içindeki gelişimi konu alındı. Gösterilerde yağmur ormanlarındaki yerlilerden başlayarak Brezilya’nın modernleşme sunumu yer alırken son yıllardaki hızlı modernleşme yüzünden meydana gelen küresel ısınma sorunlarına vurgu yapıldı.

Açılış törenini dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi izlerken 78 bin kişinin tribünlerini doldurduğu gözlendi. Ünlü Maracana Stadı’ndaki açılış töreninde sergilenen gösterilerde 35 binden fazla kişi görev yaparken 12 samba okulunun dahil olduğu törende, yaklaşık 5 bin 500 kostüm rengarenk bir tablo çıkarttı.

Türkiye’nin bayrağını milli güreşçi Rıza Kayaalp taşıdı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Türkiye’nin bayrağını milli güreşçi Rıza Kayaalp taşıdı.

Rus kafilesi doping nedeniyle küçüldü.

Doping skandalı nedeniyle Rio Olimpiyatlarına katılması gereken 387 Rus atletten sadece 274’ü müsabakalarda yer alıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Olimpiyatlar için tüm Rus sporculara men cezasını uygulamayarak, şartlı katılım izni vermişti.

Olimpiyat meşalesini eski atlet Vanderlei Cordeiro De Lima yaktı.

Geçici devlet başkanI Temer’e ıslıklı protesto…

Açılış töreni sırasında Brezilya’nın geçici devlet başkan Michel Temer ıslıklı protestoya maruz kalınca sözlerinin çoğu anlaşılmadı. Temer stadyumun dışında da yoğun şekilde protestolar devam etti.

Rio 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

Müsabakalara 200’ün üzerinde ülkeden 11 binden fazla atlet katılırken Oyunlar 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

Ayrıca müsabakalara katılan 10 mülteci atlet için de ayrı bir takım kuruldu.