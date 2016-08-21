Rio’da İlk Altın Madalya Güreşten Geldi

Brezilya’nın Rio kentinde gerçekleşen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda ilk altın madalya güreş branşından geldi. Taha Akgül, Serbest stil 125 kg finalinde İranlı Komeil Ghasemi’yi 3 – 1 yenerek altın madalya kazandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde devam Olimpiyat Oyunları’nda serbest güreş 125 kilo finalinde Taha Akgül, İranlı Komeil Nemat Ghasemi ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, rakibi 3-1 mağlup ederek Türkiye’ye ilk altın madalyayı getirdi.