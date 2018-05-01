Rıza Kayaalp Finalist

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu’nda ki müsabakaların ilk gününde Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Romen Alin Alexuc Ciurariu ile karşılaştı. Rakibini zorlanmadan 4-0 mağlup eden milli sporcumuzfinale yükseldi.

Bu sonuçla Rıza Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez finale yükselmiş oldu. Rıza Kayaalp yarın Rus Vitalii Shchur ile finalde karşılaşacak. Rıza Kayaalp eğer yarın şampiyon olursa Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şampiyonluğunu yakalamış olacak.

Grekoromen stil 55 kilo yarı finalinde Estonyalı Helary Maegisalu ile mücadele eden Ekrem Öztürk ise çok talihsiz bir maç çıkarttı. Rakibi karşısında 3-0 öne geçen Ekrem, malesef rakibine üst üste 2 sayı verdi ve 4-3 geriye düştü. Ekrem son anlarda 1 puan alıp maçı 4-4 yapmasına rağmen rakip üst üste 2 puan almanın avantajıyla maçı kazandı.

Ekrem Öztürk yarın Bulgar Nedyalko Petrov ile bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Bizim açımızdan önem taşıyan diğer maçta Rahman Bilici’nin grekoromen stil 63 kilo ilk turunda yenildiği Moldovalı Donior Islamov, rakibine yenildi ve finale yükselemedi. Rahman, böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

Şampiyona da yarın bugünkü maçların finalleriyle,Repechage ve 60,67,72,82, ile 97 kiloların eleme maçları yapılacak. Yarın ki finaller saat 18:00’dan itibaren TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.