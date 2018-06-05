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Roma’daki Grand Prix’de Zeliha Ağrıs’dan Bronz Madalya

05 Haziran 2018 Salı, 00:52
Zeliha Agris

Taekwondo’da 2018 Grand Prix Müsabakaları’nın ilki İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendi. Zeliha Ağrıs Bronz madalya kazandı.

51 ülkeden davet edilen 253 sporcu ile gerçekleştirilen Gran Prix Müsabakaları’na Türkiye adına 7 bayan, 4 erkek olmak üzere toplam 11 sporcu katıldı.

Bayanlar 49 kiloda mücadele eden Zeliha Ağrıs yarı finalde Brezilyalı Talisca Reis’e 6-5 yenilerek bronz madalya kazandı ve Tokyo 2020 yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı.

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