Roma’daki Grand Prix’de Zeliha Ağrıs’dan Bronz Madalya

Taekwondo’da 2018 Grand Prix Müsabakaları’nın ilki İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendi. Zeliha Ağrıs Bronz madalya kazandı.

51 ülkeden davet edilen 253 sporcu ile gerçekleştirilen Gran Prix Müsabakaları’na Türkiye adına 7 bayan, 4 erkek olmak üzere toplam 11 sporcu katıldı.

Bayanlar 49 kiloda mücadele eden Zeliha Ağrıs yarı finalde Brezilyalı Talisca Reis’e 6-5 yenilerek bronz madalya kazandı ve Tokyo 2020 yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı.