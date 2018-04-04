Romanya’nın Targu Jıu Şehrinde Ay-yıldızlı Ekibimizden 7 Madalya…

Romanya’nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılan 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı ekibimiz 7 madalya kazandı. Kadınlar takım halinde birinci olurken, erkekler ise 3.’lük kürsüsünde yer aldı.

Romanya’da gerçekleşen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’na Türkiye başarılı bir performans ortaya koydu. Milli Takım, toplamda 3. altın, 3. gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Kadınlar, takım halinde birinci olurken, erkekler ise 3.’lük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Elif Delişmen, 51’de Busenaz Çakıroğlu, 75’te de BuzenazSürmeneli, altın madalya elde etti. 64’te Sema Çalışkan ile 81’de Selma Karakoyun gümüş, 57’de ise Urguya Us bronzun sahibi oldu.

Boksörümüz hakem kararı ile üstün dövüştüğü maçta yenik sayılmasının ardından olaylar çıktı.

Erkekler 64’te de Tuğrulhan Erdemir ikinci sırayı aldı ve gümüş madalya kazandırdı. Boksörümüz hakem kararı ile üstün dövüştüğü maçta yenik sayılmasının ardından olaylar çıktı. Final maçında Gürcü Lasha Guruli ile karşılaşan Erdemir, sonuca itiraz etti. Ançak maçın başından sonuna üstün dövüşmesine rağmen hakem ounları galip geldi.