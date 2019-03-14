Ron Balicki ile Çalışmak Bir Onurdur!

İnosanto’nun en üst seviyedeki öğrencilerinden biri ve damadı olan Ron Balicki 2-3 Mart 2019 da seminer için İstanbul’a geldi ve başarılı bir seminer verdi. Bu büyük usta ile çalışma fırsatını kaçırmayanlar çok şanslı oldu!

Hocaların hocası Sifu/Guru Ron Balicki ile çalışmak, bir Dövüş Sanatı Ustası için en büyük onurdur! Ne mutlu ki bu onuru 4 yıldır yaşıyoruz. Bu da hocamız Sifu Adnan Erzen sayesinde. Ona da milyonlarca kez teşekkürler… Bizlere kazandırdığı böyle büyük bir hoca ile çalışma imkanı asla ve asla hiç bir değerle ölçülemez. 02-03 Mart 2019 tarihlerinde bu mutluluğu ve onuru hocamız sayesinde tekrar yaşadık.



Dan İnosanto Bruce Lee’nin en üst seviyedeki öğrencilerinden biri aynı zaman en yakın arkadaşıydı. Dan İnosanto Bruce Lee ile tanıştığında Filipin dövüş sanatlarında büyük bir ustaydı. Bruce Lee filipin dövüş sanatını Dan İnosanto sayesinde öğrenmiştir. Bruce Lee’nin bazı filmlerinde bu sanatı kullandığını görürsünüz. Bu sayede Hollywood filipin dövüş sanatlarını tanımış ve günümüze kadar bir çok ünlü filmde kullanılmıştır.

Ron Balicki, farklı dövüşsanatlarının dünyadakisayılıustalarından biriolarak tanınmaktadır. Dünyanın her bölgesindeki dövüş sistemlerinde uzman olan Balicki , özellikle Bruce Lee’nin dövüş sanatı Jeet Kune Do’ nun dünyadaki en büyük hocalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Balikci, Japonya’da defalarca kafes dövüşlerinde katılmış, Amerika ve Fransa başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde özel timlere, orduya, gizli servislere ve anti terör timlerine eğitimler vermiştir.

Çin de Shaolin manastırında çeşitli eğitimler veren usta, film sektöründe de koreograf ve aktör olarak önemli bir yer edinmiştir. Lucy Liu, Milla Jovovich, Cuba Gooding Jr gibi dünyaca ünlü sinema yıldızlarına dersler vermiştir.

Hamdi Çevik

(Türkiye Jeet Kune Do Organizasyonu Genel Sekreteri)