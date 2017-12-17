Röportaj: İşte Günümüzün Gözde Sporu Fitnees! Çok Yakında!

İşte günümüzde 7’den 70’e herkesin ilgi duyduğu çokça çalıştığı fitneesı yine yıllarını bu spora veren İbrahim Şenel’e sorduk.

Genellikle vücut geliştirme sporu ile karıştırılan, ancak birçok yönüyle bu spor dalından ayrılan fitness; sağlıklı bir yaşam sürmek ve zinde kalmak adına yapılan bir takım egzersizleri yani spor hareketlerini kapsar.

Fitness sporu da tıpkı vücut geliştirme gibi kas gelişimini sağlıyor ve vücudun daha estetik ve çekici görünmesine yardımcı oluyor. Vücut geliştirme egzersizlerinde temel amaç; kasların hem kütlesel hem de hacimsel olarak geliştirilmesini sağlamak iken, fitness sporunun amacı daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak!



İşte günümüzün popüler spor branşı fitneesı yıllarını bu spor branşına veren İbrahim Şenel’e sorduk;

*Sizin Supplement hakkında düşünceleriniz nelerdir?

*İyi bir vücuda sahip olmak için neler yapılmalıdır?

*Fitness ve Vücut geliştirme çalışan sporcu için en önemli şartlardan biri beslenmedir. Siz nasıl besleniyorsunuz?

*Nelere dikkat ediyorsunuz?

*Yanlış beslenmeden kaynaklanan etkiler nelerdir?

*Geçtiğimiz yıllarda bazı sporcuların kullandığı maddeler nedeniyle medyaya da yansıyan ağir sonuçlar ortaya çıktı. Bunun önüne geçilebildimi?

*Dövüş sanatları çalışan biri eğer fitness da çalışıyorsa vücut uyumunda bir sorun yaşanır mı?