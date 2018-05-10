Rukiye Yıldırım Avrupa Taekwondo Şampiyonu

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya’da devam ediyor.

45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Rusya’nın Kazan şehrinde yapılıyor.

Türkiye, şampiyonaya 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde bayanlar 46 kiloda ülkemizi temsil eden Rukiye Yıldırım finalde WT adına mücadele eden Hollandalı Dina Pouryounes’i 28-10 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.

Bayanlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın çeyrek finalde, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ikinci turda, 49 kiloda Merve Dinçel çeyrek finalde elenirken, erkekler 58 kiloda tatemiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.