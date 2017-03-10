Rus boksör Povetkin’e büyük şok!

Dünya Boks Konseyi (WBC) doping testleri pozitif çıkan Rus boksör Povetkin’e spordan süresiz men cezası verdi. Dopi̇ng testleri̇ pozi̇ti̇f çıkan Rus boksör Alexander Povetkin, spordan süresiz men cezası geldi.

Son dönemlerde girdiği doping testleri pozitif çıkan ağır sıklet Povetkin’in tüm müsabakalardan süresiz men edildiği ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Daha önce Haitili boksör Bermane Stiverne ile geçen aralık ayında maça çıkması planlanan Povetkin’in, karşılaşma öncesi yapılan doping testi pozitif çıkmış ve müsabaka iptal edilmişti.

Meldonyum kullandığı gerekçesiyle Povetkin’in, geçen yıl mart ayında ABD’li boksör Deontay Wilder ile yapması gereken WBC unvan maçı da gerçekleşememişti