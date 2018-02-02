Rusya Soçi 2. Gün

Gençler tatamiye çıkacak

Soçi kentinde devam eden şampiyonada 3 Şubat Cumartesi günü, dokuz ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

Ümit-Genç Takım Kata elemeleriyle başlayacak ikinci günün akşam seansında gençler kumite elemeleri yapılacak.

İkinci gün tatamiye çıkacak karateciler

Sude Çağlar (Genç 48kg)

Damla Ocak (Genç 53kg)

Fatma Naz Yenen (Genç 59kg)

Kayra Sezgin (Genç +59kg)

Burak Özdemir (Genç 55kg)

Ekrem Altuner Yılmaz (Genç 61kg)

Eren Akkurt (Genç 68kg)

Enes Bulut (Genç 76kg)

Ferhat Demir (Genç +76kg)

İdil Polat, Buse Danama, Betül Bilgin (Ümit-Genç Bayan Takım Kata)

Enes Özdemir, Mehmet Batuhan Özdemir, Ömer Berat Kaynar (Ümit-Genç Erkek Takım Kata)

Kaynak: TKF