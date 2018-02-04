Rusya’nın Soçi kentinde 3. Gün…

45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın 3.Gün ile devam ediyor.



Şampiyonanın açılış gününde iki altın, bir gümüş ve beş bronz madalya elde eden Türkiye, ikinci gün sonunda toplam madalya sayısını 14’e yükseltti.

3 Şubat Pazar günü yapılacak 21 yaş altı kumite elemeleriyle sona erecek şampiyonanın üçüncü gününde 10 Milli karateci madalya mücadelesi verecek.

Üçüncü gün tatamiye çıkacak karateciler

Hümeyra Beyza Ünlüsoy (50kg)

Asena Pekmezoğlu (55kg)

Aleyna Sezer (61kg)

Zeynep Beyza Coşkun (68kg)

Eda Eltemur (+68kg)

Eray Şamdan (60kg)

Murat Can Deniz (67kg)

Fatih Şen (75kg)

Murat Öz (84kg)

Muhammet Kaya (+84kg)