Rusya’nın Soçi kentinde  Hasan Arslan’dan Altın Başarı…

Rusya’nın Soçi kentinde Hasan Arslan altına uzandı. 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın ilk gün akşam seansında tatamiye çıkan sporcumuz, Avrupa şampiyonu oldu.

Hasan Arslan, ilk turda Alman Ayman Rouchdi’yi 4-1, ikinci turda Portekizli Tiago Duarte’yi hakem kararıyla 4-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Bulgar Alan Aprilov’u 6-0, yarı finalde de Belaruslu Haiko Mikita’yı 3-0 yendi. Milli karateci Arslan, daha atak olduğu finalde Fransız Ugo Heim karşısında 0-0 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Sporcumuzun ayrıca ümitler kumite 70 kiloda dünya beşinciliği bulunuyor

Hasan Arslan – Ümit 70kg

1.Tur – Ayman Rouchdi (Almanya) 4-1

2.Tur – Tiago Duarte (Portekiz) 0-0 (4-1 Hakem Kararı)

Çeyrek Final – Alan Aprilov (Bulgaristan) 6-0

Yarı Final – Mikita Haiko (Belarus) 3-0

Final – Ugo Heim (Fransa) 0-0 (5-0 Hakem Kararı)