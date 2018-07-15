Sabriye Şengül Kimdir ?

Tüm Türkiye’nin Sabriye Şengül’ü tanıması 2017 Survivor ünlüler takımına dahil olması ile başladı ama oysaki Sabriye Şengül’ün Boks ve Kickboks’ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu ayrıca K1 Dünya karması ve uluslar arası boks şampiyonluğu bulunan çok başarılı bir sporcudur. Şengül Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli kadın boksörlerin başında gelmektedir. Sabriye Şengül’ün hayatını sizler için derledik.

Sabriye Şengül 1988 Trabzon Şalpazarı doğumludur. Üç kız kardeşin ortancı olarak doğmuştur. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımıdır. Spora lisede hentbol ile başlamıştır. Verdiği röportajda hentbol oynadığı zamanlarda hırslı,mücadeleci ve esmeyen yapısı ile hocalarının kendisini boksa yönlendirdiğini belirten şengül 2006’da boksa başladı ve sadece 6 ay sonra 54 kiloda amatör kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Amatör olarak boks yaptığı dönemlerde Trabzon Belediyesi’nde çalışıyordu, sonra Fenerbahçe Kulübü’ne geçti.

Dünya Şampiyonluğu

O zamanlardan belliydi yeteneği ama yeteneğini henüz ailesinden saklıyordu. Gazetelerden haberleri okuyan ailesine gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Ailesini ilk başlarda desteklemediği Şengül zamanla en büyük desteği ailesinden gördü. 2015 yılından itibaren de profesyonelliğe imza attı. Boks ve Kickboks’ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonu oldu. Dövüş sanatlarına o kadar meraklı ve istekliydi ki bir gazeteye verdiği röportaj kendisine sorulan boks olmasaydı ne olurdu sorusuna ”yüzücü olabilirdim, karate yapabilirdim, judocu olurdum… Dövüş sporlarına ilgim vardı, birini seçerdim.” şeklinde yanıt vermiştir.

Sabriye Şengül WKU Dünya Şampiyonu

23 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı rakibi Vanesse De Wawelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Türkiye’de altın kemer sahibi olan ilk kadın sporcumuzdur.

Survivor

2017’de düzenlenen ve halkın takdirini sevgisini kazandığı Survivor adlı yarışmayı Ogeday Girişken kazanmıştı. Aynı sezon Boksör Adem kılıççı ile Sabriye Şengül aynı takımda yer almışlardı.

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Sabriye Şengül Kimdir ?