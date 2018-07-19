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Sabriye Şengül; ”Yakın zamanda maçlarım olacak”

Sabriye Şengül ”Yakın zaman da Amerika’da Bellator, kasım ayında Avusturya’da Iska Dünya Şampiyonluk Kemer maçım ve İstanbul’da maçlarım olacak”

19 Temmuz 2018 Perşembe, 22:32
sabriye şengül

Sabriye Şengül instagram üzerinden ”Yakın zaman da Amerika’da Bellator, kasım ayında Avusturya’da Iska Dünya Şampiyonluk Kemer maçım ve İstanbul’da maçlarım olacak. Bu yüzden sıkı bir antrenman dönemine giriyorum.” şeklinde yakın zamanda önemli maçların olacağı bilgisini takipçileri ile paylaştı.

Sabriye Şengül

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