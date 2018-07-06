Şahin, “Hedefiniz Milli Takıma Girip Şampiyon Olup Ülkeye Hizmet Etmektir.”

Metin Şahin, “Hedefiniz bu ülkeyi temsil etmek olmalıdır. İçinizden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı söyleteceksiniz.”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Siyah Kuşak ve Dan Sınavları’nın yapıldığı İsmet Iraz Spor Salonu’nda geleceğin şampiyon taekwondocu adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Başkan Şahin, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile birlikte Ankara’da gerçekleştirilen Siyah Kuşak ve Dan Sınavları’nın yapıldığı İsmet Iraz Spor Salonu’nu ziyaret etti. Burada Siyah Kuşak ve Dan Sınav Komisyonu üyelerinden bilgiler alan Başkan Şahin, antrenör, sporcu ve sporcu velileri ile bir araya geldi.

Sınava girecek sporculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Şahin, geçmişten günümüze örnekler vererek, başarılı bir sporcu ve başarılı bir yurttaşın nasıl olacağına dair tavsiyelerde bulundu.

“Hedefiniz milli takıma girip şampiyon olup ülkeye hizmet etmek. Olmadı okuyup, gelişmek ve yine ülkeye hizmet etmek olmalıdır.”

Taekwondo sporu ile uğraşan sporcuların her daim büyük hedeflerinin olduğunun altını çizen Başkan Şahin, “Hedefiniz bu ülkeyi temsil etmek olmalıdır. İçinizden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı söyleteceksiniz. İşte o zaman diğer ülkeler ‘Vay be, Türklere bak ! Ne kadar güçlüler !’ diyecekler. Bunu söyletmek için bu sınavı yapıyoruz. Hedefi olmayanlar boşluğa gider. Hedefiniz milli takıma girip şampiyon olup ülkeye hizmet etmek. Olmadı okuyup, gelişmek ve yine ülkeye hizmet etmek olmalıdır. Sizleri gördükçe yarınlar için umutlanıyorum. Sakın bırakmayın. Unutmayın bırakanlar kaybedenlerdir. Ben de bu sporu yaptım ve büyük başarılara imza atmış birisi olarak konuşuyorum. Türkiye, taekwondo’da dünyanın en güçlü ülkülerinden birisidir. Bu disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Bu başarının devamı sizlersiniz. Hepinize başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da Ankara’da en faal sporların başında taekwondonun geldiğini belirterek, sınava giren sporculara başarılar diledi. Başkan Şahin’in ziyaretinin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.