Saki; “İyi rakiplerle dövüşmek istedim.”

UFC ile anlaşan ve Aralık sonu ikini maçına çıkacak olan dövüşcümüz Gökhan Saki, Ssport’a özel röportaj verdi. Rakibi Khalil Rountree ile ilgili soruya, “İki rakip önerdiler, zayıf rakiplerdi, iyi rakiplerle dövüşmek istedim. İyi dövüşcüyle dövüşmek önemli, iyi antrenman yapıyorsun, nakavtla kazanacağız.” dedi.

İlk UFC maçını Japonya’da yapan Gökhan Saki’nin yeni maç tarihi ve rakibi geçtiğimiz günlerde belli olurken karşılaşacağı Khalil Rountree için iyi dövüşcü dedi. Saki, UFC Fight Night 117 gecesinde 13 yıl sonra ilk kez bir MMA maçında Brezilyalı Da Silva’yı (12-3-0) 1. rauntun sonlarına doğru nakavtla geçmişti. Saki yeni maçı UFC 219’da yer alacak.

Saki’nin hafif ağır sıklette rakibi Khalil Rountree, MMA’de 6 galibiyeti 2 yenilgisi bulunuyor. Rountree UFC ‘de ise 4 maç yaptı ve 2 kez kazandı, 2 kez kaybetti. Saki vs. Rountree maçı 30 Aralık gecesi ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde bulunan TMobile Arena’da gerçekleşecek.