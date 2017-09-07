Salim Kayıcı, WAKO Avrupa Asbaşkanlığına Yeniden Seçildi
07 Eylül 2017 Perşembe, 23:55
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Avrupa Asbaşkanlığına yeniden seçildi.
Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Makedonya’ nın Üsküp şehrinde yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu’nda yeniden Avrupa As Başkanı seçildi.
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu’nda Salim Kayıcı’nın yeniden Avrupa As Başkanı takdirle karşılandı.