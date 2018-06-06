Şampiyonluk Kupası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ellerinde!

53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda 10 madalya kazanan Büyükler Karate Milli Takımımız, şampiyonluk kupasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürdü.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda üç altın, bir gümüş ve altı bronz madalya ile organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi olan Büyükler Karate Milli Takımı şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı nedeniyle Sakarya’da gerçekleşen buluşmaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da eşlik ederken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Milli karatecilerimizden Enes Erkan, Serap Özçelik ve Avrupa Şampiyonu Erkek Kumite Milli Takımımız’ın üyeleri Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Burak Uygur, Rıdvan Kaptan ve Ömer Kemaloğlu ile Büyük Erkekler Karate Milli Takım Antrenörü İsmail Hakkı Şen yer aldı.

2014 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında final yapan, son beş yılda üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Erkek Kumite Milli Takımımız’ın kazandığı şampiyonluk kupası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.